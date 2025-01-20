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嘉義6.4強震「緊急成立EOC」高鐵今全線正常營運

艾訊拚營運 強攻機器人

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

工業電腦廠艾訊（3088）布局機器人商機，近期宣布推出專為自主式移動機器人 （AMR） 而設計的輕巧節能型控制器ROBOX300。艾訊表示，該產品簡化機器人應用開發與整合，特別適用於倉儲與工廠自動化，隨著該產品正式出貨，有望為今年業績再添新動能。

艾訊發表專為AMR設計的輕巧節能型控制器ROBOX300，搭載Intel處理器。艾訊表示，機器人控制器ROBOX300以空間效率與節能為設計核心，適用空間有限或需長時間運作的場域需求。此外，輕巧機身與低功耗有助於企業減少碳足跡，符合能源效率以及永續發展的ESG目標。

艾訊去年加速布局邊緣人工智慧（AI）與機器人相關產品線，去年底宣布其邊緣AI系統AIE100/AIE110即將在2025年支援輝達（NVIDIA）Jetson Orin Nano Super，提升1.7倍的生成式AI推理效能。

艾訊指出，AIE100/AIE110支援Jetson Orin Nano Super後，將可提供更強大的效能，並將展開一系列創新應用。

AI 機器人

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