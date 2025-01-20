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嘉義6.4強震「緊急成立EOC」高鐵今全線正常營運

新纖擬斥資55億設新公司

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

新纖（1409）昨（20）日公告，擬籌設新昕資本股份有限公司，投資金額不超過55億元。新纖表示，成立新公司的目的是為了強化多角化布局，不過這家新公司尚在籌備中，新纖母公司出資金額及持股比重尚未確定，新昕資本發展方向尚無法對外揭露。

新纖公告指出，董事會通過將以每單位價格10元，不超過5.5億股、交易總金額不超過55億元的價位成立新昕資本公司，這家公司設立目的是強化多角化投資策略及營收來源多元性，新公司的資金來源將為自有資金及銀行借款，但由於新昕資本公司尚未設立完成，因此新纖對新昕資本公司實際持股及投資金額尚待確定。

新纖去年8月召開法說會時，總經理歐金達曾宣示，新纖將持續投入創新研發、土地開發、海外布局等三大動能，帶動營運持續成長。

新纖2024年合併營收460.72億元、年增16.6％，為近20多年來新高。面對地緣政治可能引起戰爭、帶動油價上漲，及運輸成本波動，新纖認為，目前全球品牌廠庫存去化告一段落，紡纖產業2025年景氣應會慢慢回溫、逐季提升。法人預估，新纖2025年事業群的營運成長空間加大下，整體的營收應會有約10％的成長。

新纖近來動作頻頻，包括持續活化旗下資產，其中，已在去年12月公告最新資產開發計畫，鎖定台北市大同區地段，新纖與瑞興銀行共同投入土地開發，興建住宅大樓。新纖公說明，子公司新星興業將投下4.23億元，與瑞興商業銀行合作投入台北市大同區的土地開發，興建住宅大樓，土地面積約101.94坪。新星興業為新纖100%持股子公司，瑞興銀行也是新纖關係人，此次雙方合作將採取合建分屋模式，分配比例為瑞興銀行及兩位自然人地主方占57%、建方新星興業占43%。

新纖近期積極投入土地開發，公司去年初董事會通過投資「桃園市幼獅青年創業村暨智慧製造園區投資開發案」，預計分兩期開發，首期開發案將斥資56億元，內容包括青年創業村、園區基礎管線配置、園區部分公共設施建設及智慧物流倉儲等，預計2027年5月完成。

新纖

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