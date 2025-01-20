嘉澤目標價 大摩喊1,980元

摩根士丹利（大摩）於最新報告中表示，預估嘉澤（3533）AI伺服器的營收將從2024年的低於2%，增加至2026年的11%，其中主要是受到水冷快接頭（UQD）、圖形處理器（GPU）插座、壓縮附加記憶體模組（CAMM）、PCIe纜線和連接器等商機帶動，因此給予「優於大盤」的評等，目標價從1,880元調升至1,980元。

大摩指出，嘉澤在快接頭資格認證進度略為領先，因此預期將快於GPU插座。在快接頭方面，根據調查結果顯示，嘉澤目前正處於測試的最後階段，必須經過多個小時的測試，最快預計於今年第2季開始出貨。

大摩並表示，未來記憶體將採用CAMM模組，也就是直接安裝在印刷電路板。而嘉澤將會是其中一家供應商，因其擁有為筆記型電腦製造CAMM 模組的專業知識。這些用於伺服器的CAMM連接器設計是基於輝達（NVIDIA）的設計，與用於NB的連接器略有不同。

另外在PCIe纜線和連接器方面，大摩則認為，未來表現將持續看望，過去嘉澤此方面占有率較低，尤其是PCIe纜線部分，不過，公司持續在這一領域進行投資和更多研發，相信將能夠在較低的基礎上增加份額。未來一年到兩年內可以成長二倍至三倍。

在各大外資券商報告中，目前以里昂證券給予嘉澤目標價最高，達2,150元。里昂認為，嘉澤為輝達GB300提供插座的可能性較高，不僅是CAMM模組，同時包括GPU。GB300 計算盤內將有四個插座，CPU旁邊的LPDDR5/5x CAMM 模組也需要四個插座。採用插座是為了讓板卡製造更順暢，並讓售後維修更容易。此外，NVlink切換器托盤連接器和電纜則是另一個可發展機會。