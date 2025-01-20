豐興廢鋼、鋼筋、型鋼開平盤

美國總統川普正式就職，也就是川普2.0正式上演，預期就職新政策初期以邊境管制外，其他有利於美國企業的減稅與金融業、虛擬貨幣與提升政府效率相關政策將被率先提出。至於潛在負面影響股市的海外關稅將是比較次要或者後面才會明顯提出的政策，因此股市短線有望出現慶祝行情。目前持續對川普2.0抱持正面看法，因為美國對外關稅與對內減稅皆有利於美國股市的發展。

2025-01-20 23:33