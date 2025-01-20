豐興廢鋼、鋼筋、型鋼開平盤
豐興（2015）昨（20）日開出新盤價，廢鋼、鋼筋與型鋼全面平盤；值得注意的是台南上市電爐廠威致，針對優質特級廢鋼每公噸漲200元，積極墊高優良廢鋼水位。
豐興協理莊文哲表示，上周國際鋼鐵原物料行情漲跌互見，美國大船廢鋼無報價，日本2H廢鋼下跌至每公噸300美元，美國貨櫃廢鋼持平為295美元，澳洲鐵礦砂由每公噸97.55美元上漲至104.05美元。
昨天豐興廢鋼收購價以及鋼筋、型鋼表價全部平盤，其中廢鋼基價每公噸0.84萬元，鋼筋廠交價1.71萬元、型鋼2.43萬元。鋼筋廠盤價為17,100元。
有鑑於前波為刺激買氣，豐興新盤價開出後，同步祭出優惠計畫，但本周並沒有搭配專案，主要是近期盤商幾乎該買都買了，加上農曆春節腳步接近，買盤多觀望。
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