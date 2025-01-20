泰福攜保瑞 攻生物藥代工

泰福-KY（6541）昨（20）日宣布，已成功完成對保瑞藥業子公司保瑞生技的整併。此次交易完成後，泰福生技正式攜手保瑞集團，打造國際級生物製劑CDMO戰隊，泰福生技的CDMO業務也將「Bora Biologics」品牌進軍全球生物製劑代工市場。

泰福生技執行長Stephen Lam表示，本次交易順利完成是泰福生技拓展國際代工業務的關鍵里程碑，雙方整合後採用Bora Biologics為品牌，係著眼於傳承保瑞集團在全球CDMO市場多年的服務實績與客戶口碑，延伸保瑞集團在CDMO品牌的成功經驗、極大化與保瑞集團策略聯盟的合作效益，同時也展現泰福生技在美國市場商業量產成功經驗完美地延續。

泰福生技表示，本次的策略聯盟結合泰福生技對生物相似藥的創新開發、及美國聖地牙哥生產基地商業化量產規模的優勢，與保瑞生技在台灣針對全球生物製劑藥物客戶早期委外研發的專業；過去兩年，保瑞生技已完成超過35個CDMO客戶服務、且準時交付（On-Time Devlivery）比例達100%，這將賦予合併後的「Bora Biologics」品牌平台提供更加靈活、更為全面的一站式解決方案，為全球生物製劑客戶帶來能夠兼具品質、時間與成本的效益。

泰福生技與保瑞生技合作後，雙方合作將以台灣為前期開發服務中心、以極具成本競爭優勢的利基，提供客戶早期生物製劑開發、分析能力，協助客戶加速邁向商業量產階段、並確保無縫接軌地技轉至業經美國FDA查核通過且擁有2,000升產能的美國聖地牙哥商業量產廠區，進而順利量產上市。