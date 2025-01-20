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嘉義6.4強震「緊急成立EOC」高鐵今全線正常營運

鴻海、和碩營運添柴火

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

中國大陸昨（20）日開始補貼新購買的手機，蘋果等多款手機降至人民幣6,000元（約新台幣2.7萬元）以內，以符合補貼規範，隨著蘋果降價促銷iPhone，有利在第1季淡季衝刺出貨量，為供應鏈鴻海（2317）與和碩等淡季營運添柴火。

根據證券時報報導，中國大陸的國家補貼政策在1月20日正式上路，手機品牌廠紛紛調整價格，以滿足補貼條件。例如iPhone16 Plus 128G版本之前為人民幣6,999元，目前已降至5,999元，剛好符合國家補貼標準。此外，在年貨節活動優惠下，iPhone 14、iPhone 15、iPhone 16等機型也可以使用國家補貼。

以128G iPhone 16為例，京東價人民幣4,999元，享國家補貼15%優惠再減500元，到手價為人民幣4,499元；天貓價人民幣5,199元，使用國家補貼後價格預估是人民幣4,699元。

iPhone iPhone 14 人民幣

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