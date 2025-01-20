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岱宇泰國設廠 拚年內動工

經濟日報／ 記者宋健生/台中報導

美國總統川普就任後全面提高關稅，健身器材大廠岱宇國際（1598）泰國購地設廠計畫，近日積極展開覓地作業，計畫趕在今年動工建廠。法人估，受惠於商用健身器材與電動輔助自行車兩大事業升溫，今年營收可望回到成長軌道。

岱宇董事會稍早通過，將斥資5億元在泰國購地建廠；國內也規劃新建台中大甲二廠，續建位於大甲未完工程建物，並購置生產與辦公設備，預計投資金額約3.5億元。

岱宇不諱言，川普就任美國總統後，全面提高關稅，健身器材大客戶要求岱宇加速分散生產基地，以提升全球布局的彈性，及降低產品銷美的關稅成本，而泰國新廠初期將以家用健身器材為主。

岱宇去年12月合併營收9.44億元，年增15.3%，不但回到年、月雙增；累計全年合併營收72.17億元，年減幅也縮減到7.3%。

岱宇表示，2024年為集團營運轉型重要的一年，在健身器材方面，家用健身器材一直以來都是集團最大的營收來源。

健身 岱宇 營收

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