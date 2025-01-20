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定期定額投資 紅不讓

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

臺灣證券交易所表示，近來陸續推動定期定額投資股票與ETF，及盤中零股交易，大幅降低投資門檻，成為普惠金融成長雙引擎，統計至2024年12月止，定期定額投資累積金額逾3,900億元，呈現穩定成長趨勢。

證券市場不僅是資金運作平台，更應成為全民理財的一部分。證交所於2017年1月推動證券商得辦理客戶定期定額方式購買股票與ETF，讓更多小資族輕鬆進入資本市場，讓理財變得更加普及，成為普惠金融的重要實踐。

證交所觀察，2023年1月定期定額單月成交金額尚未達60億元，但自2024年1月起，均超過100億元，其中，2024年12月年增將近三倍，顯見定期定額業務成功提升小額投資的便利性，使投資人得以分散投資風險，獲得市場參與者廣泛採用。

盤中零股交易制度自2020年10月26日實施，截至2024年12月，零股交易日均成交量達30.87億元，整體市場成交占比約0.94%，與盤中零股實施前（2020年1月至9月）相較，分別成長近13.84倍及7.83倍。

統計2024年全年盤中零股交易日均值達59.07億元，成交占比約1.43%，與2023年相較，各成長達140%及64%，顯示零股交易成功降低投資門檻，讓年輕族群及小額資金投資人更便利進入市場。

為持續提升市場流動性及交易效率，盤中零股撮合間隔自2024年12月2日縮短至5秒，預期將進一步促進盤中零股流動性，提升成交機會與效率。

就參與定期定額投資族群來看，2024年主要集中於21至50歲青壯年族群，以21至30歲占比27.25%及31至40歲占比25.93%最多，共占超過五成，反映年輕世代已經具備投資理財觀念，並能提早開始準備較長期的投資規畫。

投資金額分布而言，41至50歲投資金額最高，占比約27.33%，其次為31至40歲占23.63%，51至60歲則占20.31%，另20歲以下雖投資金額占比4.24%，但投資人數占比達8.68%。

觀察參與零股交易自然人年齡分布，20歲以下及21至30歲交易戶數占比合計約25.39%，明顯高於整股交易20.41%，且交易戶數占比最高的年齡層31至40歲亦較大盤主力交易族群41至50歲年輕，充分體現制度對年輕及小資族群的吸引力，也顯示盤中零股交易制度實確實有益於年輕及小資族群參與股市。

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