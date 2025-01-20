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昕奇雲端2024年 EPS 4.06元 拓新市場

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

昕奇雲端（7747）昨（20）日公告去年第4季自結獲利，雖然受到積極開拓新市場，導致成本增加等因素影響，單季獲利季減12.5%，但全年稅後純益仍達9,532萬元，年增41.1%，每股純益4.06元。

昕奇雲端去年5月登錄興櫃。去年營收達14.3億元，創新高，年增36%，雲端服務營收首度突破10億元大關，較2023年大增47%。

昕奇表示，去年第4季因積極拓展市場，使人力、行銷相關投入金額增加，加上市場競爭激烈，及日圓匯率波動等因素，均影響獲利表現。

不過，從雲端服務業務營收來看，已連續20季較前季成長，季增達5%，更較2023年同期大增45%。

昕奇策略長暨發言人黃國峯表示，去年第4季雖遭遇許多逆境，但對今年表現仍保持高度信心，將建立賦能新創客戶成功的專責單位，加大擴大新創價值體系的力道，也將複製去年日本市場開拓的成功經驗到新的區域，結合各國家當地夥伴的力量，加速新區域開發。

營收 雲端服務

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