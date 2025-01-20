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華碩2月推新旗艦手機

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

華碩（2357）衝刺智慧手機事業，近期預告將於2月6日推出全新旗艦機Zenfone 12 Ultra，主打AI攝影功能，市場預料，新機內核配置將與去年11月推出的ROG Phone 9系列相似，採用高通最新Snapdragon 8 Elite處理器，Zenfone 12 Ultra並將於本季開賣，有望為華碩手機事業營收再添新動能。

華碩近期在社交媒體上預告，2月6日將推出全新Zenfone 12 Ultra，公司指出，在人工智慧的幫助下，這款手機將帶來AI旗艦攝影的全新升級。

近年華碩手機策略在內核配置上差異不大，去年推出的Zenfone 11及電競手機ROG Phone 8系列就是一例。市場預料Zenfone 12 Ultra也將採用ROG Phone 9系列相同規格配置，使用高通Snapdragon 8 Elite處理器，新機主要差異點將在外觀設計及AI新功能。

華碩Zenfone系列於8、9、10三代機種改成適合單手使用的小尺寸手機，但去年3月推出的Zenfone 11則回歸市場主流的大螢幕策略，預計Zenfone 12系列也將擁抱主流大尺寸市場。

ROG Phone 華碩 電競手機

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