顯卡喊漲 微星、技嘉帶勁

外電報導，輝達（NVIDIA）新一代高階GeForce RTX 5080 和 RTX 5090顯示卡銷售初期供貨極其緊張，消費者如果想要嘗鮮，恐怕需要加價購買，幅度可能翻倍。 法人預估，顯示卡主力供應商包括微星（2377）、技嘉與華碩等板卡族群有望受惠價格上漲，帶動業績隨之上揚。

外電引述Moore's Law is Dead在最新一期視頻中表示，GeForce RTX 5080供貨十分有限，而RTX 5090顯卡首發幾乎沒有庫存，遠低於上一代RTX 40系列首發時的供應量。

消息源引用美國一家經銷商的資訊，稱首月僅能獲得約20張RTX 5080顯卡，而RTX 5090則完全沒有，供貨要到2025年第1季末或第2季才會到來。 對比2022年RTX 40系列發布時，他們獲得了數百張RTX 4080顯卡。

消息來源表示，在顯卡廠商方面，RTX 5090的首發數量與 RTX 3090大致相同，而RTX 5080的供貨量會比兩年前RTX 4080的首發數量少得多。 據此估計，RTX 5090的供應量，可能與RTX 3090相似甚至更少，RTX 5080的供應量則只有RTX 4080首發時的三分之一到一半。

針對今年主機板與顯示卡展望，技嘉董事長葉培城先前表示，消費性產品包括板卡和顯卡，預期今年消費性產品將有雙位數成長，特別是主板與顯卡，主要是因為AI元素的發酵，例如AI PC，以及新一代顯示卡（GPU）和處理器（CPU）的推出，都會帶動主機板與顯示卡需求。

微星表示則看好AI PC發展後市，預期AI PC會慢慢發酵，隨著愈來愈多的App出現，應用愈來愈多，AI PC的商機將逐步成長。