快訊

嘉義6.4強震「緊急成立EOC」高鐵今全線正常營運

Switch 2重磅遊戲加持 銷售看旺

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

家用遊戲機大廠任天堂次世代新機Switch 2即將在4月2日正式發表，外界推估正式發售日很可能也落在4月份，而多款重磅遊戲屆時也同步登場，助力新機銷售暢旺。

根據任天堂展示Switch 2的官方影片內容，新機首發的大作將有《瑪利歐賽車9》，瑪莉歐是Switch的招牌IP，也是撐起Switch派對遊戲市場的關鍵角色。

除《瑪利歐賽車9》外，由於Switch 2的主機性能優於上一代，因此包括《FF7 Remake》、《最後一戰》等經典遊戲大作也預料將在Switch 2現身，同時外界傳出戰略遊戲《文明帝國七》有機會成Switch 2的遊戲。

業界人士表示，Switch令全球玩家瘋狂原因不在主機硬體性能，而是在於遊戲軟體本身，目前任天堂尚未釋出新機首發的軟體資訊，但估計數量肯定不少，許多遊戲開發商已經等了許久，終於可以跟著新機搶攻商機。

法人表示，遊戲軟體一向都是推升主機熱銷的關鍵原因，過往Switch曾憑藉著《集合啦！動物森友會》的高人氣指數推升銷售量，今年Switch 2勢必也會複製成功模式，推出令玩家喜愛的遊戲，藉此助力新機銷售提升。

Switch 瑪利歐賽車 軟體

延伸閱讀

任天堂「Switch 2」 4月亮相

任天堂新主機「Nintendo Switch 2」突襲公開 將在台辦體驗會

PC遊戲市場持續增長！Steam走入客廳、掌機或成關鍵

5旬菜販盜印寶可夢卡牌！網拍賣90萬張賺4千萬 遭任天堂提告侵權3億

相關新聞

鴻海、和碩營運添柴火

中國大陸昨（20）日開始補貼新購買的手機，蘋果等多款手機降至人民幣6,000元（約新台幣2.7萬元）以內，以符合補貼規範...

就市論勢／半導體龍頭鏈、ASIC 看俏

美國總統川普正式就職，也就是川普2.0正式上演，預期就職新政策初期以邊境管制外，其他有利於美國企業的減稅與金融業、虛擬貨幣與提升政府效率相關政策將被率先提出。至於潛在負面影響股市的海外關稅將是比較次要或者後面才會明顯提出的政策，因此股市短線有望出現慶祝行情。目前持續對川普2.0抱持正面看法，因為美國對外關稅與對內減稅皆有利於美國股市的發展。

DRAM供應過剩 有壓

摩根士丹利證券（大摩）發布報告指出，利基型動態隨機存取記憶體（DRAM）的供應過剩問題愈來愈嚴重，主要是因為中國大陸產能...

嘉澤目標價 大摩喊1,980元

摩根士丹利（大摩）於最新報告中表示，預估嘉澤（3533）AI伺服器的營收將從2024年的低於2%，增加至2026年的11...

新纖擬斥資55億設新公司

新纖（1409）昨（20）日公告，擬籌設新昕資本股份有限公司，投資金額不超過55億元。新纖表示，成立新公司的目的是為了強...

艾訊拚營運 強攻機器人

工業電腦廠艾訊（3088）布局機器人商機，近期宣布推出專為自主式移動機器人 （AMR） 而設計的輕巧節能型控制器ROBO...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。