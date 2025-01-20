Switch 2重磅遊戲加持 銷售看旺

家用遊戲機大廠任天堂次世代新機Switch 2即將在4月2日正式發表，外界推估正式發售日很可能也落在4月份，而多款重磅遊戲屆時也同步登場，助力新機銷售暢旺。

根據任天堂展示Switch 2的官方影片內容，新機首發的大作將有《瑪利歐賽車9》，瑪莉歐是Switch的招牌IP，也是撐起Switch派對遊戲市場的關鍵角色。

除《瑪利歐賽車9》外，由於Switch 2的主機性能優於上一代，因此包括《FF7 Remake》、《最後一戰》等經典遊戲大作也預料將在Switch 2現身，同時外界傳出戰略遊戲《文明帝國七》有機會成Switch 2的遊戲。

業界人士表示，Switch令全球玩家瘋狂原因不在主機硬體性能，而是在於遊戲軟體本身，目前任天堂尚未釋出新機首發的軟體資訊，但估計數量肯定不少，許多遊戲開發商已經等了許久，終於可以跟著新機搶攻商機。

法人表示，遊戲軟體一向都是推升主機熱銷的關鍵原因，過往Switch曾憑藉著《集合啦！動物森友會》的高人氣指數推升銷售量，今年Switch 2勢必也會複製成功模式，推出令玩家喜愛的遊戲，藉此助力新機銷售提升。