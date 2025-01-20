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新應材加速擴產 邁大步

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導
新應材董事長詹文雄。記者李珣瑛／攝影
新應材董事長詹文雄。記者李珣瑛／攝影

半導體特化材料新應材（4749）受惠於半導體先進前段製程放量，營運交出佳績，董事長詹文雄表示，新擴建的高雄廠二期可望於春節後試量產、同步展開客戶驗證期，預估2026年進入量產放大期。

新應材是由面板光阻材料廠成功轉型為半導體特化材料供應，主力產品為半導體先進製程光阻周邊的表面改質劑（Rinse），是攸關半導體黃光微影製程良率的關鍵材料。新應材1月17日以480元掛牌上櫃後，即帶量展開蜜月行情，首日大漲208元，昨（20）日再漲77元，收765元。

新應材去年12月合併營收達3.25億元，月增2.7%，年增41.1%。去年第4季合併營收9.15億元，季增6.8%，年增55.3%。累計2024年全年合併營收33.22億元，年增40.5%。同步交出12月、第4季及全年營收新高紀錄。

詹文雄表示，年底是材料廠傳統旺季，去年營收及獲利均可望雙創新高。展望2025年，預期面板材料營收估將小幅衰退；半導體產材料市場預料可成長近三成。

新應材成立於2003年，初期產品以面板光阻及清洗劑為主，顯示器相關營收曾達98%。2018年董事會改組後，轉型加碼投資半導體特化材料市場，如今半導體相關業績貢獻營收比重約八成，其中以表面改質劑為大宗；面板相關業績比重約二成。

新應材已是目前國內唯一在半導體微影製程，從原料合成、純化到配方自主設計，且持續擴大量產規模的特化材料公司。詹文雄表示，新應材光阻周邊的表面改質劑業績，未來成長動能將隨著2奈米製程導入量產進入成長爆發期。

半導體 營收

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