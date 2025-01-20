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嘉義6.4強震「緊急成立EOC」高鐵今全線正常營運

宏達通訊現金減資9.8億

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

宏達電（2498）昨（20）日代子公司宏達通訊公告現金減資3,000萬美元（約新台幣9.8億元），減資比率約23.5%，減資完畢後，股本將降至9,750萬美元（約新台幣31.95億元）。

宏達電指出，減資目的是為配合集團資金規劃，未來仍將持續開發新一代手機，維持每年至少一款新手機的進度，同時也會積極耕耘元宇宙相關產品。

根據資料顯示，宏達通訊成立於2008年，主要從事智慧手機銷售、製造及售後服務等，公司設址在上海，是宏達電手機產品在中國大陸銷售與售後服務的據點。

展望未來，HTC全球業務暨行銷資深副總裁黃昭穎曾表示，雖然無法保證何時轉虧為盈，但公司走在正確的道路上，而且毛利率保持在一個不錯的水準，加上全球VR、AR市場仍在成長，公司也已掌握核心技術，因此對未來營運仍充滿信心，會努力做好各項業務推展。

黃昭穎表示，目前旗下VIVELAND VR體驗樂園都已獲利，而新開幕的棧柒庫店預料一年內開始貢獻獲利，現階段虧損大多是來自研發費用，但這是無可避免的費用，為保持競爭力，勢必要持續投入研發。

新台幣 智慧手機 減資

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