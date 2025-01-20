台灣大 AI+5G 影音再進化

台灣大哥大（3045）昨（20）日表示，近年以AI結合5G秀科技實力，應用在科技電信、反詐、資安、智慧交通，近期更以AI結合5G，加持《2025超級巨星紅白藝能大賞》，MyVideo除夕將獨家直播《超級巨星紅白藝能大賞》。

近年來台灣大以AI結合5G，聚焦電信科技、反詐及資安等多元應用領域，台灣大指出，已經應用在「AI客服方案」、「反詐戰警」、「安心Call」、「LIAISE影音多國語言轉譯平台」等服務。

此外，台灣大表示，積極以5G+AIoT推動交通發展，打造全台首個「5G智慧軌道應用整合平台」，為智慧城市建設注入新動能，加速邁向智慧化未來。

台灣大積極投入影視產業，2018年至今，旗下串流影音平台MyVideo共同出品超過58部，累計獲得19項金鐘獎和金馬獎，台灣大將透過《超級巨星紅白藝能大賞》舞台，播放歷年獲獎作品畫面，包含不夠善良的我們、天橋上的魔術師等。

台灣大連續11年贊助全台最大除夕賀歲節目《超級巨星紅白藝能大賞》，運用AI融入表演，打造跨界創意亮點，包含艾薇演唱《看我七十二變》時，搭配由台灣大員工運用AI打造的視訊特效，生成楊勇緯與郭婞淳的72種變身造型。

其中，「AI蛇麼都通」傳話猜謎遊戲，台灣大表示，透過AI打造跨越語言的趣味對決，總經理林之晨以英語出題，艾薇用台語接力，透過台灣大AI客服「小麥」的自動語音辨識（ASR）及文字轉語音（TTS）技術，將內容轉譯成中文，由最後一位參與者猜出謎底。

台灣大更打造林之晨與「舉重女神」郭婞淳的AI分身一同加入遊戲，協助觀眾完成挑戰，最終由參加的二位觀眾贏得16,888元與8,888元的momo幣獎金。