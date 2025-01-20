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大同發放股利配息將加碼？公司回應了

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
大同董事長王光祥。聯合報系資料照
大同董事長王光祥。聯合報系資料照

大同（2371）董事長王光祥日前表示，今年確定可以發放股利，每股有望配發2元多一些，這將是大同睽違24年的配息案。市場傳出，大同有意再實施第二次庫藏股，並進行現金減資。如此一來，將可在股利之外，再退還股東現金，形同股利再加碼。對此，大同20日表示，相關議案及程序尚須經過董事會、股東會討論，大同將遵循法規公告至公開資訊觀測站。

大同元月6日董事會通過預定買回庫藏股區間為42至70元，買回期間自1月8日至3月7日，預計最高買回8.3萬張，約占現有股本的3.55%。預計將買回的庫藏股註銷，目的是為維護股東權益，且有利於公司瘦身及提升獲利。

大同董事長王光祥日前表示，因應川普2.0時代來臨，擬規劃併購美國變壓器廠，並考慮在當地設置小型組裝廠。王光祥也透露，今年確定會發放股利， 有望每股配發超過2元。

大同法說會曾表示，朝今年一定發放股利目標邁進。王光祥日前接待美國準駐以色列大使麥克．赫卡比與前議員麥可．J．拉穆魯等人造訪大同時證實，由於去年處分芙蓉大樓後，已經在去年第3季彌平特別盈餘公積虧損，今年確定可以發放股利，每股有望配發2元多一些，這將是大同睽違24年的配息案。

大同說明，今年配息，同時也將是有史以來首次買回庫藏股。公司章程已明定股利政策，未來配發股利不低於獲利60%。

大同 庫藏股 股利

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