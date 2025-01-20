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台股「機器人大軍」只剩它再創新高 漲停排隊買單逾4.8萬張

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機器人大軍只剩它再創新高 漲停排隊買單逾4.8萬張

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股離封關日只剩兩天，先前漲勢強勁的機器人概念股大多僅小漲，但和椿（6215）20日仍強勢表態，股價強攻漲停，收116.5元，突破2006年高點105.5元，創下歷史新高，漲停排隊買單並高達4萬8千多張。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳指出，台灣下一個大好機會就是發展實體AI，台灣有全球領先的電子產品製造基礎，有機會從機器人應用大幅受惠。黃仁勳強調，AI將會成為主流，不再只是利基型技術，會廣泛應用在醫療、交通運輸、教育、製造等領域。

黃仁勳在今年CES開展主題演講時表示，AI代理與通用機器人將成為未來產業發展的核心，看好三種機器人模型將成功落地，包括代理機器人、自駕車及人形機器人。

機器人概念股12月瘋漲後，大多回檔休息，但和椿股價仍持續向上墊高，今更亮燈漲停至116.5元，創下歷史新高。

和椿從事代理機器人相關零組件，提供零組件整合服務，並自製自動化控制系統中的運動控制卡、多軸運動控制系統、機械手臂控制器，應用於各產業自動化生產設備。和椿在法說會中指出，去年第三季自動化系統及零組件占比達94%。

和椿投入企業的「第二曲線」轉型，創造auro solutions機器人自動化子品牌，並成立「機器人應用研發中心」，研發各式機器人的產業別應用。除了既有電子半導體產業應用技術外，也積極整合相關協作機器人、AMR、無人搬運車、無人叉車、樓宇清潔機器人等技術。

和椿12月營收2億元，年增163.74%，去年全年營收16.62億元，年增率69.08%。和椿先前公布11月單月自結，每股純益0.34元。第3季毛利率30.87%，營益率也逐季走高，並較去年同期由虧轉盈，大增12.02個百分點，每股純益0.51元。

機器人 黃仁勳

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