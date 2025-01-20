傳獲台積電認證 力積電漲停鎖死、逾4.4萬張等著買
業界傳出，力積電（6770）在AI製程關鍵中介層技術獲台積電（2330）認證，將協同台積電打入輝達、超微等AI巨頭供應鏈，20日股價跳空以漲停16.5元開出後鎖死，漲停及市價排隊買單超過4.4萬張。
業界傳出，力積電在AI製程關鍵中介層技術獲台積電認證，並且將與台積電完成開發四層晶圓堆疊（WoW）技術，目前正邁入難度更高的六層晶圓堆疊，技術比三星更強。
針對傳聞力積電表示，積極開發中介層等AI利基型元件，朝成為國際AI大廠中介層第二供應商的目標邁進，並獲得驗證通過，不過細節不便對外透露。
力積電指出，攜手晶圓代工同業投入晶圓堆疊技術，已完成四層晶圓堆疊認證，由力積電提供記憶體晶圓，結合晶圓代工大廠的邏輯晶圓，透過異質整合，有助客戶節省AI應用晶片設計面積。
力積電大咬AI商機，20日早盤跳空以16.5元漲停板開出後鎖死，盤中成交量超過1.4萬張，漲停及市價排隊買單4.4萬張。
台積電20日也是開高走高，早盤以1,125元開出，一度拉升至1,135元，盤中漲幅0.89%， 領軍台股大盤上攻。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言