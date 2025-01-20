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傳獲台積電認證 力積電漲停鎖死、逾4.4萬張等著買

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
力積電董事長黃崇仁。圖／報系資料照
力積電董事長黃崇仁。圖／報系資料照

業界傳出，力積電（6770）在AI製程關鍵中介層技術獲台積電（2330）認證，將協同台積電打入輝達、超微等AI巨頭供應鏈，20日股價跳空以漲停16.5元開出後鎖死，漲停及市價排隊買單超過4.4萬張。

業界傳出，力積電在AI製程關鍵中介層技術獲台積電認證，並且將與台積電完成開發四層晶圓堆疊（WoW）技術，目前正邁入難度更高的六層晶圓堆疊，技術比三星更強。

針對傳聞力積電表示，積極開發中介層等AI利基型元件，朝成為國際AI大廠中介層第二供應商的目標邁進，並獲得驗證通過，不過細節不便對外透露。

力積電指出，攜手晶圓代工同業投入晶圓堆疊技術，已完成四層晶圓堆疊認證，由力積電提供記憶體晶圓，結合晶圓代工大廠的邏輯晶圓，透過異質整合，有助客戶節省AI應用晶片設計面積。

力積電大咬AI商機，20日早盤跳空以16.5元漲停板開出後鎖死，盤中成交量超過1.4萬張，漲停及市價排隊買單4.4萬張。

台積電20日也是開高走高，早盤以1,125元開出，一度拉升至1,135元，盤中漲幅0.89%， 領軍台股大盤上攻。

AI 台積電 晶圓代工

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