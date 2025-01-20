亞光小金雞 科太規劃IPO

亞光（3019）集團旗下科太光電去年獲利大成長，去年前三季獲利超越前年全年，亞光董事長賴以仁日前表示，科太光電朝IPO之路規劃，有望壯大集團版圖。至於科太與LG Innotek今年合作聚焦車載除霧、抗輻射等鏡頭，下半年有望放量，為今年營運添柴火。

2024年初南韓模組大廠LG Innotek宣布投資科太光電，業務拓展至車載鏡頭和延展實境（XR）裝置的光學零組件市場，由於LG Innotek是iPhone鏡頭模組最大供應商之一，外界預期，藉由投資科太，可望降低對蘋果的依賴。

據了解，車載也是科太光電主要業務之一，為特斯拉（Tesla）供應鏈，因應車載鏡頭所需模造玻璃鏡片，2023年旗下中國大陸長安廠擴產一倍產能。

依據亞光的財報，科太光電去年前三季獲利逾9,600萬元，超越2023年全年3,700餘萬元。去年亞光營運表現突出，除旗下影像感測模組（CIS）之外，車載亦扮演關鍵要角，亞光去年營收230.5億元，創十餘年新高，年增29%，累計去年前三季歸屬母公司淨利約12.42億元，每股純益4.45元，為2008年來同期新高。法人看好去年全年將賺逾半個股本入袋。

科太先前營運處於調整期，自2020年轉虧為盈後，獲利穩健增長，亞光持有科太股權逾九成，為集團子公司，賴以仁表示，去年亞光的車載出貨量達1,099萬顆，較2023年673萬顆成長63%。去年車載鏡頭營收占比約13%至14%，較2023年9.6%明顯增長。

因應車載鏡頭客戶需求，目前亞光在菲律賓有建立二廠計畫，賴以仁表示，新廠預計2026年下半年投產，除菲國廠外，大陸長安廠也有車載產線，估計菲國廠的車載產能將占總體車載產能15%至20%。賴以仁並未評論單一客戶訂單動態，惟法人點名，除特斯拉外，亞光車載客戶也涵蓋歐洲、日本等車廠。

法人預期，亞光除是特斯拉車載鏡頭供應商，特斯拉在機器人市場大展拳腳，擴大布局，預料亞光同步受惠。

賴以仁強調，目前亞光的機器人客戶不只一家客戶，已小量出貨，並未放量，主要以塑膠鏡片為主，部分高規格產品採用G+P（玻璃加塑膠鏡片）混合鏡頭設計。