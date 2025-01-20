背光模組三雄 轉型出擊

背光模組大廠瑞儀（6176）、中光電及達運均交出2024年營運成長的佳績。展望2025年，瑞儀年初完成NILT的併購案，將啟動海內外擴產作業，估今年資本支出達40億元，續創新高。

中光電因應地緣政治展開越南廠擴產作業進入尾聲，今年資本支出約10億元。達運衝刺系統整合業務，也展開生技應用領域多元布局。

瑞儀去年合併營收516.18億元，年增17.1%；出貨量1億台，年增10%，走出前年業績谷底。

瑞儀今年初已完成對丹麥商NILT收購案，將跨足超穎光學產品市場。瑞儀去年斥資5億元購自松瑞製藥竹南科學園區的廠房，今年展開建廠作業，主要產品規劃為晶圓級光學元件及相關客製化製程服務。

瑞儀董事長王昱超表示，今年除台灣高雄七廠、竹南新廠興建案，還將啟動越廠、馬來西亞檳城的海外擴產作業，2025年資本支出會較去年16億元更多，展現連續擴大資本支出擴產及轉型布局的企圖心。

中光電去年合併營收396.69億元，年增0.5%。其中，背光模組所屬的節能產品營收約188.37億元，出貨量2,990萬片／台，分別年增8%及年減2%，越南廠電視模組，監視器模組及監視器整機順利量產。但影像產品年營收127.13億元，出貨量86.2萬餘台，分別年減6%及12%，主因整體景氣不如預期，通膨、戰爭及選舉等因素使品牌行銷與市場需求遲滯。

中光電表示，去年資本支出約25億至27億元，主要是增加為越南廠新客戶採購設備所需。2025年資本支出預估在10億元之內，因越南廠的資本支出高峰期已過。

達運去年合併營收208.73億元，年增17.5%，是近六年新高。達運去年產品比重依序是監視器、筆電及車載產品，三大類產品均出貨導光及背光板產品，前二項還有模組製造，因此衝高營收。

達運預估，2025年監視器及筆電產品需求可望成長。達運積極衝刺的系統整合業務，去年上半年占業績貢獻比重約18%，今年可望從二成占比起跳，並力拚挑戰貢獻業績比重達30%目標。