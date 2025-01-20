界霖營運將重返成長

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

導線架大廠界霖（5285）積極強化新材料及新市場布局，包括AI伺服器航太衛星等新應用皆有斬獲，後續待車用市況復甦、新品布局發酵，法人看好該公司2025年有機會重拾成長動能，隨著AI伺服器市場持續發展，相關電源模組技術更迭，整合元件廠（IDM）客戶也積極洽詢相關材料開發，助力衝刺營運。

界霖表示，AI伺服器消耗的功率不斷提升，散熱需求增加，目前產業有各式各樣解法，預期未來三至五年相關技術會更加多元發展。

從產品技術發展來看，界霖強調，公司具備精密模具設計能力、異型材製造、局部電鍍技術與表面粗化技術，可以延長客戶產品使用年限、強化產品耐性，已用於一線大廠的車用逆變器模組，也切入航太市場，透過鐵鎳合金抗電磁波，適用於大電流產品。

另外，界霖近年積極開發複合材料，DBC基板過去以蝕刻方式製造，銅的厚度相對受限並會產生翹曲，但公司透過沖壓製程再搭配絕緣材，可提供客戶更佳的散熱效果，預計今年會有相關商業化成績。

AI 伺服器 航太

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