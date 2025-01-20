祥碩多領域布局 外資力挺

祥碩（5269）併購日本IC設計公司Techpoint，摩根士丹利證券（大摩）及里昂證券都看好祥碩藉由本次跨國收購案，擴展到車用領域的效益，兩家外資券商均重申「優於大盤」評等。大摩維持目標價2,350元，里昂則將目標價從2,210元上調到2,345元。

祥碩15日宣布以3.9億美元（每股20美元）100%併購Techpoint。大摩及里昂都肯定這是積極的進展，因為祥碩從純資訊科技產品擴展到汽車及安防領域，產品組合將更全面。

大摩指出，以Techpoint於日股15日收盤價計算，此次收購案溢價170%，祥碩將完全以現金併購。值得注意的是，祥碩去年已透過發行海外存託憑證（GDR）籌資4.2億美元。大摩估計，收購Techpoint對祥碩每股純益貢獻將逐漸達到15%，也就是每年上看新台幣7元。Techpoint的長期本益比為八倍。

大摩表示，Techpoint總部位於美國，這將有助於擴大祥碩的研發能力和全球足跡。收購溢價看似高昂，但以長期每股純益來推算祥碩的本益比為20倍，與譜瑞-KY的22倍相比仍然合理。

里昂估計，Techpoint貢獻祥碩每年每股純益可達7元至8元，將增加祥碩非消費電子應用營收。Techpoint目前毛利率約53%，與祥碩目前的獲利能力相當。