倚天酷碁四路布局AI

宏碁集團旗下倚天酷碁-創（2432）擁抱AI應用商機，布局智慧家居、AI翻譯、智慧眼鏡及AI健康管家四大領域。倚天酷碁持續推出AI周邊產品。

法人看好，該公司AI相關業務一年後營收占比有望從當下的一成，大增至五成以上，伴隨既有業務成長，帶動今年整體營運續創新高。

倚天酷碁總經理鍾逸鈞指出，AI最終應用都將透過邊緣裝置實現，無論是周邊配件、穿戴設備還是各種感測器，這些載具都是AI技術落地關鍵。

鍾逸鈞指出，隨著生成式AI技術持續蓬勃發展，倚天酷碁提前布局AI終端應用，聚焦於智慧家居、AI翻譯、智慧眼鏡及AI健康管家四大領域。目前倚天酷碁AI相關業務營收占比約一成，法人預測，一年內AI業務比重將突破五成。