華孚搶新能源車商機

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

車用機殼廠華孚（6235）近期順利完成「一市三廠」戰略布局，目前該公司在中國大陸安徽省馬鞍山第三座工廠竣工，並引進全球首台3,000噸鎂合金半固態雙射台成型機，衝刺新能源車商機。

華孚看好鎂合金因質量輕、壁薄且結構強，近年來廣泛應用於新能源汽車零部件，因此旗下子公司華眾精密科技（位於馬鞍山當塗縣）公司已完成3,000噸鎂合金半固態雙射台成型機裝置，將充分發揮半固態鎂合金低氣孔率、高緻密度與高強度優勢，成功應用於超大尺寸零部件生產。

華孚指出，該設備可生產長達2公尺以下的零部件，並適用於結構件或經塗裝後的內裝件，擴大鎂合金在中大型汽車零部件中的應用，亦有助於提升公司接單競爭力。

據了解，華眾為華孚在馬鞍山投資的第三家工廠，土地面積為156畝，主要建築物10棟，建築樓板面積約11萬平方米，預計總投資將超過人民幣6億元，年產值規劃為人民幣10億元。

華孚目前在安徽省一市三廠的產能布局已成形，整體土地面積達405畝，建築樓板面積約26萬平方米，年產能規劃為人民幣26億元。

展望未來，華孚指出，由於電動車需求仍在擴張，加上歐洲客戶對鋁鎂合金的導入相當快，雖然美國速度仍略慢，但2024年已有日韓系車廠訂單加入，期盼2025年營運持續成長。

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