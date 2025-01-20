代工廠去年第4季筆電出貨普遍優於預期，隨著今年上半年更多主流x86 AI PC陸續推出，且價格更具吸引力，加上美國準總統川普揚言將對全球提高關稅，導致急單需求湧入，今年第1季筆電出貨可望淡季不淡。

業界看好，本季筆電出貨季減幅有機會優於過去十年同期，筆電品牌廠華碩（2357）、宏碁，及代工廠和碩、廣達、緯創、仁寶、英業達等沾光。

去年第4季前五大代工廠筆電出貨量為3,160萬台，季減7%，但年增5%，優於預期。

雖然本季有農曆春節假期導致工作天數減少的變數，但受惠AI PC新機種陸續推出，及川普可能築起關稅壁壘等因素帶動，筆電品牌廠及代工廠「開年」可望喜迎需求回籠。

華碩於年初登場的美國消費性電子展（CES）中，發表一系列AI解決方案，端出全球最輕的Copilot+ PC「Zenbook A14」，採用高通最新Snapdragon X系列處理器，預計本季上市，2025年開局即火力全開。

宏碁董事長陳俊聖表示，去年業績成長近一成，優於業界表現，今年宏碁PC出貨表現請「拭目以待」，他也透露，原預估AI PC甜蜜點將落在今年第3季，看來會更早一點發生。

廣達2024全年筆電出貨年減2.1%，符合原先預期。廣達認為，從過去季節性變化來看，往年首季都會是筆電出貨低谷，第2季起恢復成長、第3季入旺季，估今年筆電出貨將年增個位數百分比，實際情形仍需觀察終端市場對今年AI PC新品的反映。

仁寶總經理伯納多羅看好，雖然過去一年換機潮並未發生，但相信接下來一年可以期待，2025年PC市場會有更多的成長，預估2026年AI PC滲透率將達到四成。

英業達個人電腦事業群總經理尹福明預期，2025年英業達筆電業務表現預期將優於市場平均，主要受惠遊戲、商用等領域取得更佳表現，下半年成長幅度會更顯著，預估全年筆電出貨量估成長高個位數百分比。