祥碩併購日本IC設計公司Techpoint 大摩及里昂雙雙看好

高速傳輸大廠祥碩（5269）併購日本IC設計公司Techpoint，摩根士丹利證券（大摩）及里昂證券雙雙叫好，看好祥碩擴展到車用領域，都重申「優於大盤」評等，大摩維持目標價2,350元，里昂則將目標價從2,210元上調到2,345元。

祥碩15日宣布以3.9億美元（每股20美元）100%併購Techpoint。大摩及里昂都肯定這是積極的進展，因為祥碩從純資訊科技產品擴展到汽車及安防領域，產品組合將更全面。

大摩指出，以Techpoint在15日的收盤價來計算，收購的溢價達170%，祥碩將完全以現金進行收購。值得注意的是，祥碩去年已透過GDR籌資4.2億美元。大摩估計，收購Techpoint對祥碩的每股稅後純益（EPS）的貢獻將逐漸達到15%，也就是每年上看新台幣7元。Techpoint的長期本益比為8倍。

大摩表示，由於Techpoint總部位於美國，這也將有助於擴大祥碩的研發能力和全球足跡。祥碩對Techpoint的收購溢價看起來很高，但以長期EPS來推算的本益比為20倍，與譜瑞-KY（4966）的22倍相比仍然合理。

里昂估計，祥碩收購Techpoint對EPS的每年貢獻將達7~8元，預計將在今年第3季完成收購。收購Techpoint之後，祥碩將增加非消費電子應用的營收。而且，Techpoint目前的毛利率約53%，與祥碩目前的獲利能力相當。

里昂持續看好祥碩，主要是因為超微的市占增加、升級到USB4將提高平均售價、切入伺服器市場、透過此次收購提高在車用市場的獲利。因此，里昂將祥碩2025 年的預估EPS上調 1%，以反映這樁併購，以今年下半年到明年上半年預估獲利來推算，給予27倍的本益比，目標價也因此從2,210元上調到 2,345 元。