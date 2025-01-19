多家外資按讚緯創 目標價最高喊167元

AI發展快速，隨著算力不斷提高，相關供應鏈有望長期受惠，其中代工廠緯創（3231）因其多元策略持續在台灣、越南和墨西哥擴充伺服器和其他產品的產能，受到多家外資點讚，看好其後續展望，其中麥格理給予緯創「優於大盤」的評等，目標價上調至167元。

另外，大摩、花旗也紛紛給出評價，其中大摩給予「優於大盤」的評等，目標價維持158元，而花旗則給予「買進」，目標價165元。

麥格理認為，市場擔心，由於增加了GPU插槽設計，緯創將接不到GB300計算板的訂單，進而失去生意。根據調查顯示，緯創不但能維持約50%的計算板佔有率，同時也能供應OAMs。

花旗認為，預期AI伺服器 (包括機架與零組件)將成為主要的驅動力。雖然增加GB200機架可能會攤薄毛利率，但管理階層預期營業利益率在2025年將會因規模效益而有所改善。

大摩則表示，緯創UBB和運算板層級的AI營收組合增加，以及400G/800G網路交換器在下半年有更顯著的成長，並且緯創也將成為B200 HGX AI 伺服器需求增加所帶來 GPU 底板出貨量增加的受惠者。