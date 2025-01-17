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富邦媒打造閱讀生態系

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導

無紙化潮流的興起與數位閱讀需求的提升，電子書閱讀器市場逐年成長。富邦媒（8454）推出首款電子書閱讀器momoBOOK，搭配momo購物網電子書特價與訂閱制，建立電子書閱讀生態系。

GII全球市場調查顯示，目前全球電子書閱讀器市場規模達到73.6億美元，預估未來五年內將突破百億美元的市場規模。目前電子書閱讀器多以塑膠外殼為主，momoBOOK以金屬材質創新設計，打造出3.2mm的業界最薄機身，兼具美觀與輕便，展現金屬材質的高質感，僅重216g，輕巧便攜，是日常隨身的理想選擇。其特殊的人體工學設計，提供舒適的單手握持體驗，即使長時間使用也能減少手部疲勞。

除了外觀設計上的突破，momoBOOK配備2+64GB的大容量儲存空間和4核心1.8GHz處理器，可容納數千本書籍，同時提供極為流暢的翻頁和操作體驗。內建2300mAh大容量電池，續航能力強，讓用戶享受長時間閱讀的無憂體驗，以及提供24級冷暖光亮度調節功能，搭載Regal刷新技術，解決電子紙的殘影問題，顯著提升文字與圖像的清晰度，以及強化了PDF閱讀功能，加入自動裁邊等設計，讓專業文件的閱讀更高效。

富邦媒表示，相關產品將整合momo購物書城，打造全方位數位閱讀平台，momo購物網會員可直接使用既有帳號一鍵登入，導入momo購物書城內圖書資源與優惠價格。

momoBOOK支援最多五台裝置的跨平台同步功能，生態整合強化用戶體驗，展現了momo在數位閱讀領域的深度布局。

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