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聯德控股2025年要賺一股本

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

散熱暨機構件大廠聯德控股-KY（4912）昨（17）日舉辦尾牙，董事長徐啓峰指出，目前開始供貨GB200相關零組件，已獲三家美系雲端服務供應商（CSP）訂單，今年業績展望樂觀，有信心全年賺一個股本以上。

徐啓峰指出，從在手訂單來看，今年伺服器業務至少將比去年增長三成，占整體營收比重達到35%，成為繼車用零組件後，支撐公司成長的第二隻腳，車用業務比去年增長約15%。

針對AI伺服器零組件訂單，徐啓峰表示，目前已有能力供應水冷散熱、滑軌、機構件等。位於中國大陸的主要生產基地鄭州廠已新增一條新產線，今年要加班趕工滿足伺服器客戶的需求。

聯德控股為因應地緣政治風險，近年開始布局馬來西亞與泰國。徐啓峰指出，馬來西亞廠主要是生產滑軌與散熱零組件，預計3月起量產供應海外客戶，泰國廠則是生產車用零組件。

展望未來，徐啓峰預估，今年營運將呈現逐季成長態勢，下半年優於上半年，上半年將優於去年同期；單月營收有機會在第2季看到6億元以上，全年目標至少大賺一個股本。

徐啓峰透露，已開始布局輝達（NVIDIA）今年即將發表的最新AI平台GB300，正與客戶積極合作，今年會隨著上下游合作夥伴共同切入GB300商機。

聯德控股去年前三季每股純益5.01元，較前年同期每股純益2.25元翻倍成長。

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