任天堂出新機 展碁樂了

任天堂（Nintendo）16日表示，新一代主機Switch 2將於今年發售，詳情將在4月2日的任天堂「任天堂直面會」（Nintendo Direct）公布。Switch 2今年開賣，台灣代理商展碁國際（6776）有望迎來一波銷貨潮。

任天堂尚未公布新機價格，分析師指出，Switch 2有望重振任天堂硬體銷售，即使任天堂能夠在今年生產1,500萬台 Switch 2，在未來幾個月或幾季內仍會供不應求。

隨著任天堂新機亮相時間逼近，市場看好代理商展碁有望受惠，展碁與任天堂合作時間超過15年，除了銷售硬體遊戲主機外，亦有販售任天堂遊戲，2023年，展碁更於於台中大型購物中心LaLaport開設中部第一間「Weblink任天堂授權商品旗艦店」，進一步擴大與任天堂合作。

展望今年營運，展碁除了守住獨家代理產品，將擴大及爭取電商平台供貨權，並深化工控產品布局；夥伴經濟方面，展碁旗下博瑞達已於去年11月底登錄興櫃，展碁亦投資電子零件通路商捷毅國際，看好2025年相關業務持續成長；從品牌代理業務來看，展碁看好今年家電及代理的Anker、小米業務。

展碁2024全年營收254.6億元、年增11.7%，創歷史新高紀錄；法人預估，展碁今年在主要業務皆成長下，預估營收有望續創新高紀錄。

從展碁產品營收占比看，截至去年第3季，PAM集團占24%、系統產品22%、資訊周邊產品19%、生活科技產品16%、軟體產品14%、系統整合產品5%，與前一年度同期相比，產品組合占比變化不大。