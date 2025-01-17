宏碁遊戲斥資6億併陸商

宏碁集團旗下宏碁遊戲（6908）為增強美術外包事業競爭力及經營效益，昨（17）日公告，旗下孫公司上海唯晶砸下人民幣1.46億元（新台幣約6.56億元），收購上海皿鎏數字科技100%股權。

此次交易對象為上海道珍商務諮詢有限公司、東台潤昆天禄股權投資合伙企業（有限合伙）、上海皿鎏投資管理有限公司、常熟市博盈投資中心（普通合伙）及其他13位自然人，共17位交易相對人。宏碁遊戲表示，取得之目的為增強美術外包事業競爭力及經營效益。

皿鎏集團指出，本次交易案尚待相關部門程序完成及雙方約定的前提條件達成，交易一旦完成，將是唯晶科技迄今最大規模的收購案，是唯晶科技在倫敦上市後首宗併購案，交易完成後，皿鎏集團管理團隊保持不變，其法定代表人及總經理將由皿鎏集團創始人擔任。

創立於2004年的唯晶科技為美術外包及遊戲開發公司，總部位於新加坡；目前宏碁集團持股唯晶科技約六成股權。