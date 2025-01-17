遠傳攜手BOSE 推音響「體驗櫃」
遠傳電信（4904）昨（17）日攜手全球頂級音響品牌BOSE，宣布遠傳門市BOSE體驗櫃正式上線，於全台七間門市設立體驗櫃，這是頂級音響品牌BOSE首度進軍電信業，以跨界品牌合作，共同開啟「聲音連結生活」的新篇章。
近年電信業者積極在資費方面綁定多元產品或服務。遠傳通路與商品行銷事業群資深副總趙憶南表示，遠傳與全球音響領導品牌BOSE攜手合作，不僅是電信通路與高端音響品牌的創新結合，更為用戶打造更豐富生活體驗，同時提供一站式的科技與生活娛樂體驗。
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