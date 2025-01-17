快訊

冷氣團+輻射冷卻發威 苗栗大河3.5度、新竹峨眉5.7度極端低溫

遠傳攜手BOSE 推音響「體驗櫃」

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

遠傳電信（4904）昨（17）日攜手全球頂級音響品牌BOSE，宣布遠傳門市BOSE體驗櫃正式上線，於全台七間門市設立體驗櫃，這是頂級音響品牌BOSE首度進軍電信業，以跨界品牌合作，共同開啟「聲音連結生活」的新篇章。

近年電信業者積極在資費方面綁定多元產品或服務。遠傳通路與商品行銷事業群資深副總趙憶南表示，遠傳與全球音響領導品牌BOSE攜手合作，不僅是電信通路與高端音響品牌的創新結合，更為用戶打造更豐富生活體驗，同時提供一站式的科技與生活娛樂體驗。

延伸閱讀

遠傳影音付費會員躍升

電信業攜國際OTT 大搶客

遠傳強化創新數位服務

跨年搭台亡主唱阿利克最後發文才曝新規劃　Lulu謝幕向舞台鞠躬致意

相關新聞

和碩斥資6億 入股美雲端廠

和碩（4938）擴大伺服器事業布局，昨（17）日公告子公司和瑋投資近2,000萬美元（新台幣約6.33億元）入股美國雲端...

致伸訂單回溫 挑戰最賺Q1

法人預期，致伸科技（4915）本季處於傳統淡季，惟在PC追單及AIoT訂單回溫，加上產品組合優化，本季營收有望季增及年增...

全漢2024年EPS上看2.8元 近年低點

電源大廠全漢（3015）去年第4季營收28.73億元，季減8%，法人估計上季因新台幣對美元匯率貶值，業外有望受惠匯兌收益...

台灣大拚「先買後付」業務

台灣大哥大（3045）跨足BNPL業務，昨（17）日宣布與亞太最大線上現金回饋平台ShopBack策略結盟，攜手搶攻全台...

遠傳攜手BOSE 推音響「體驗櫃」

遠傳電信（4904）昨（17）日攜手全球頂級音響品牌BOSE，宣布遠傳門市BOSE體驗櫃正式上線，於全台七間門市設立體驗...

任天堂出新機 展碁樂了

任天堂（Nintendo）16日表示，新一代主機Switch 2將於今年發售，詳情將在4月2日的任天堂「任天堂直面會」（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。