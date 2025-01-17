台灣大拚「先買後付」業務

台灣大哥大（3045）跨足BNPL業務，昨（17）日宣布與亞太最大線上現金回饋平台ShopBack策略結盟，攜手搶攻全台逾千家電商通路的支付商機。

近年台灣大積極多角化布局，全球先買後付BNPL（Buy Now Pay Later）市場商機，推出「大哥付你分期」服務，2024年整體交易金額年較前一年成長45%，部分合作商家於第4季更創下134%的年增率。

台灣大表示，momo購物網、486團購、台灣最大精品買賣App「Popchill拍拍圈」等新通路夥伴陸續加入「大哥付你分期」，2024年第4季月均用戶數較去年同期大幅成長四成。

台灣大電信金融副總吳建頤表示，根據Research and Markets研究，全球先買後付BNPL市場2024年預計成長16.2%，達到4,862億美元，持續穩定成長。千禧世代與Z世代等年輕消費族群對此服務接受度高，消費者重視支付便利性與安全性與返利回饋是關鍵決策因素。

台灣大與ShopBack策略結盟，搶攻全台逾千家電商通路商機，台灣大用戶至ShopBack合作品牌電商購物，免持信用卡，三步驟完成「先享後付」且可分期付款，再加上ShopBack無上限現金回饋，有望提升電商平台轉換率。

台灣大指出，台灣大的電信大數據優勢與用戶基礎，加上「大哥付你分期」簡化支付流程，將有效帶動ShopBack平台上商家流量與交易量，台灣大則可藉由ShopBack橫跨全台千家品牌電商的通路優勢，接觸更多潛在合作夥伴，創造共贏。