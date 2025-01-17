全漢2024年EPS上看2.8元 近年低點

電源大廠全漢（3015）去年第4季營收28.73億元，季減8%，法人估計上季因新台幣對美元匯率貶值，業外有望受惠匯兌收益，為獲利加分，去年全年每股純益（EPS）約2.6-2.8元，為近年低點。預期今年在新顯卡上市及工業電腦重啟拉貨動能挹注下，今年獲利有望優於去年。

全漢不評論法人預估的財務數字。全漢去年全年營收116億元，年減12%。去年因下游工業電腦及網通客戶庫存調整，拉貨不如預期，全年營收衰退逾一成，但去年底以來工業電腦客戶重啟拉貨，營運逐步回溫。

全漢產品多元化，涵蓋電競、IPC、網通、雲端及邊緣運算、醫療照護、新能源等應用，依去年營收結構，主要為電競產品營收占比19%、IPC為26%、網通17%、PC 10%、雲端及邊緣運算11%、醫療產品5%、新能源約2%。去年前三季稅後純益3.75億元，年減35%，每股純益2.01元。

針對今年產品發展重心，全漢表示，Mini-PC市場百家爭鳴，公司營運聚焦小型化高效能利基市場，目前已完成90W~330W 的小型化 Adapter，將向下開發65W入門機種。因應輝達新顯卡即將上市，全漢看好將帶動電競PC換機潮。