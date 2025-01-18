和碩斥資6億 入股美雲端廠

和碩（4938）擴大伺服器事業布局，昨（17）日公告子公司和瑋投資近2,000萬美元（新台幣約6.33億元）入股美國雲端服務業者（CSP）Lambda, Inc.，將取得0.76%股權。據了解，和碩近期出貨的AI伺服器，就是供應給Lambda, Inc。和碩表示此為財務性投資。

和碩旗下和瑋投資昨日公告投資Lambda, Inc. Series D-1優先股，交易數量為1,110,525股，單價為18.0095美元（新台幣約570元），交易總金額約2,000萬美元；本次交易結束後，和瑋將持有Lambda, Inc.1,110,525股，持股比率為0.7629%。

據了解，Lambda為和碩AI伺服器客戶，今年月初和碩對外宣布GB200 AI伺服器已成功組裝完機櫃，並測試成功，將送到客戶資料中心，該客戶就是Lambda。和碩投資Lambda，一來希望讓雙方關係更加緊密，也看好其未來伺服器業務增長性。

成立於2016年的Lambda為美國本土CPS廠商，主攻雲端服務及深度學習領域需求，客戶群包含蘋果、英特爾、微軟、亞馬遜研究院、騰訊、Kaiser Permanente、麻省理工學院、史丹佛大學、哈佛大學、加州理工學院等。