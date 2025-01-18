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致伸訂單回溫 挑戰最賺Q1

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

法人預期，致伸科技（4915）本季處於傳統淡季，惟在PC追單及AIoT訂單回溫，加上產品組合優化，本季營收有望季增及年增，毛利率維持16%-17%高檔，單季獲利挑戰同期新高水準。

致伸不回應法人預估的財務數字。致伸去年12月營收39.98億元，月減11%、年減1.5%。致伸去年第4季營收131.4億元，年減6.3%。2024年合併營收581.7億，年減3.8%。

法人估計，依去年前三季獲利表現，致伸去年全年毛利率上看17%新高，獲利優於前年水準，有望改寫歷年次高。致伸昨天股價80.9元，上漲0.7元。營運低谷已過，加上本季營運回溫，過往股利政策維持高配發率水準，元月以來外資買超積極，累計元月以來買超7,547張。

致伸表示，積極朝利基型及高附加價值產品發展，持續優化產品組合，提升毛利率及營業利益率。去年12月營收受產品季節性影響，但因應川普新關稅政策，PC客戶提前拉貨與AIoT客戶出貨回溫，帶動營收。

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