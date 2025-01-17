觀光諮詢會議將召開 航空董座都受邀 長榮航盤中創新高

觀光諮詢會議預計1月22日召開，不僅是國內首次開會，也將邀集產官學等各界委員一同開會，長榮航（2618）、華航（2610）、星宇航空董事長都將出席，航空股17日漲勢強勁，長榮航盤中一度大漲至48.3元，再刷歷史新高，華航、星宇航空漲幅逾2%，台灣虎航（6757）上漲逾1%。

2024年觀光署原定1,000萬人次國際旅客來台，受天災等影響，全年僅785萬人次，未如預期達到疫情前水準。行政院副院長鄭麗君將召開觀光諮詢會議，邀請產官學界委員共同討論，其中航空界的董座接受邀參與。

航空股近日無畏大盤大跌修正，股價多維持高檔震盪，長榮航、台灣虎航更守住月線之上。長榮航今一度再刷歷史新高，來到48.3元，華航則站回月線，盤中漲幅逾2%。

航空四雄華航、長榮航、星宇航空及台灣虎航2024年全年營收都寫下史上新高，其中，華航跟星宇航空營收創下單月、單季及全年三冠王；長榮航空單月及全年度的營收刷新歷史記錄。

長榮航去年12月合併營收達200.54億元，年增6.99%，其中客運營收126.42億元，年增0.24%，貨運營收達53億元，年增25.79%。2024年合併營收達2,210.09億元，較前年同期成長10.31%，單月合併營收及全年度合併營收皆創下歷史新高。

長榮航貨運年增率表現亮眼，貨運受惠市場出口需求暢旺，台灣AI伺服器、電子品、虛擬貨幣挖礦機、東南亞成衣服飾、大陸電商等皆維持成長。客運方面，東北亞航線受惠於賞楓遞延及滑雪活動，整體載客率接近9成，展望農曆春節，澳洲、東北亞及東南亞等旅遊航線整體訂位率皆已超過9成5，歐美航線也超過8成。

四家航空業者對於2025年的展望都偏向樂觀，第1季的傳統客運旺季，目前寒假期間跟春節期間的機票都賣的相當好，受惠於長假效應，出國人潮增加；另外，航空貨運元月的價格相當好，貨量也很充足，客、貨雙好將推升航空四雄元月營收續開紅盤。