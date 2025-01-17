制霸AI晶片 台積去年獲利再逾兆

台積電董事長魏哲家昨天表示，台積電去年靠AI晶片強勁需求，締造良好成果，今年AI晶片訂單仍非常強勁，也是台積電營運仍會強勁成長的一年。

為迎接AI爆發的商機，台積電今年資本支出將達三八○億美元到四二○億美元，比去年的二九八億美元大增逾一百億美元，增幅逾四成，且是歷年最大的手筆。

台積電制霸全球AI晶片市場，受惠先進製程三奈米和五奈米產能滿載，去年第四季單季合併營收八六八四點六億元創單季新高，年增百分之卅八點八；單季稅後純益三七四六點八億元，也創單季獲利新高，年增百分之五十七，換算第四季每天賺近四十一億元，每股純益十四點四五元。去年獲利一點一七兆元，第二次獲利逾兆元，每股純益四十五點二五元，年增百分之三十九點九，同創新高。

台積電去年營收和獲利傲人，關鍵是先進製程遙遙領先。台積電公布三奈米製程出貨占去年第四季晶圓銷售金額的百分之廿六、五奈米占全季晶圓銷售額的百分之卅四、七奈米占百分之十四，先進製程營收達全季晶圓銷售金額的百分之七十四。

魏哲家認為今年仍是台積電強勁的一年。首季預估季減百分之四至七，為歷年最旺的首季，今年營收以美元計算，將成長約百分之廿四至廿六，未來五年年複合成長率百分之廿。

魏哲家指出，包括AI繪圖處理器（GPU）、AI特殊應用IC（ASIC）和結合HBM控制器的AI加速器，去年占台積電總營收約百分之十五，預期AI加速器營收今年營收貢獻會再倍增。