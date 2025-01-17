台積報喜 今年強勁成長 法人估全年衝千億美元

台積電（2330）昨（16）日公布上季與2024年獲利同步登頂，2024年每股純益45.25元，董事長魏哲家預告，2025年會是台積電強勁成長的一年，預估全年美元營收將年增24%至26%，未來五年年複合成長率將接近20%。法人以此推估，台積電今年美元營收將站上千億美元，再寫新猷。

台積電昨天舉行法說會，魏哲家釋出以上訊息。台積電昨天普通股大漲40元或3.75%、收1,105元。隨著法說會釋出今年持續強勁成長、且資本支出比市場預期還高帶動下，台積電周四ADR早盤勁揚近6%。

台積電法說會重點 圖／經濟日報提供

魏哲家說，全球半導體產業2024年是喜憂參半的一年，即便AI相關需求強勁，但其他應用僅和緩復甦。整體來看，2024年全球晶圓製造2.0產業（包含所有邏輯晶圓製造、封裝、測試、光罩製作與其他）年增6%，略低於之前的預測，不過台積電成長幅度超過整體產業表現。

展望今年，魏哲家預期，晶圓製造2.0產業可望年成長10%，主要受惠於強勁的AI相關需求及其他終端市場溫和復甦，台積電成長幅度將持續超越產業平均。

他強調，2025年對台積電而言會是強勁成長的一年，以美元計算，全年營收預計成長接近中段20位數（mid-twenties）百分比，相當於24%至26%。

魏哲家說，台積電來自AI應用不斷成長之際，海外布局也進度順暢，包含美國、日本以及歐洲廠都繼續推進，並在台灣持續擴張先進製程及先進封裝產能，包含台南擴充3奈米、新竹與高雄擴充2奈米，反映客戶強勁需求，並在多處擴張先進封裝產能。

至於本季展望，台積電看好AI相關需求持續成長，惟受智慧手機淡季效應影響，在新台幣32.8元兌1美元基礎上，預估單季美元營收介於250億美元至258億美元，季減約4%至7%，中間值為季減5.5%，符合多數外資預期。

台積電預估，本季毛利率可達57%至59%，營益率介於46.5%至48.5%，與上季相較，毛利率高標持平，營益率略微下滑。

隨著海外廠產能提升，估計將影響毛利率約2至3個百分點；電價成本提高，將影響毛利率約1個百分點，5奈米及3奈米製程產能轉換至2奈米將影響毛利率約1個百分點。長期毛利率目標53%及以上應可達成。