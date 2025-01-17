緯創三率三升 大賺174億 每股純益6.11元

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導
緯創。聯合報系資料照
緯創。聯合報系資料照

緯創（3231）昨（16）日公告自結去年第4季稅後純益53.05億元，為單季次高；2024年全年毛利率衝上8.02%、為首度站上8%整數大關，與營益率、純益率呈現「三率三升」，並同飆新高，全年大賺174.39億元，締新猷，獲利年增率超過五成。

根據緯創揭露的數據，去年第4季合併營收2,971.82億元，季增9.03%，年增28.9%；毛利率8.1%，季減0.25個百分點，年減1.19個百分點；營益率3.99%，季減0.2個百分點，年減0.58個百分點；純益率1.78%，季增0.24個百分點，年增0.33個百分點。

圖／經濟日報提供
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緯創去年第4季稅後純益53.05億元，為單季次高，季增26.3%，年增59%，獲利僅次於2021年第4季的53.76億元，每股純益1.85元。

就2024年全年來看，緯創年度合併營收1兆492.56億元，年增21%；毛利率8.02%，年增0.06個百分點；營益率3.72%，年增0.56個百分點；純益率2.92%，年增0.81個百分點，呈現「三率三升」；稅後純益174.39億元，年增51.6%，每股純益6.11元。

緯創總經理林建勳去年11月在法說會上指出，2024年前三季每股純益已超越2023年全年，2024年營運將繳出不錯的成績單，對2025年營運也很有信心。從緯創最新公布財務數據來看，去年確實繳出亮眼的成績單，營運再寫新猷。

緯創去年第4季受惠筆電出貨優於預期，衝上530萬台，季增1.92%，達到全年高峰，加上AI需求續強，獲利因此再衝高。

緯創去年AI及伺服器產品相關營收占比已超過四成，林建勳看好，隨著輝達最新GB200機櫃與運算板放量，今年AI相關營收將逐季成長，全年也將維持2024年的「三位數」百分比成長幅度，動能持續強勁，營收占比將由2023年的逾四成、進一步衝破五成。

緯創通用伺服器上也有新斬獲，已取得一些客戶訂單、市占率擴增，今年通用伺服器出貨成長幅度會優於整體市場。緯創昨天股價漲3元、收104.5元。

營收 緯創

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