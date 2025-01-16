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獨／台積電法說3外資券商搶出報告按讚 美銀率先調高目標價

經濟日報／ 記者張瀞文蔡靜紋／台北即時報導
台積電。 (美聯社)
台積電。 (美聯社)

地表最強晶圓代工龍頭台積電（2330）16日召開法人說明會，因台積電釋出訊息向來是產業景氣風向球，外資券商無不繃緊神經仔細聆聽，美銀證券、匯豐、瑞穗證券更火速在晚間推出熱騰騰報告，強調人工智慧（AI）將是台積電的主要成長動能，匯豐、瑞穗、美銀重申「買進」評級，匯豐、瑞穗目標價格維持1,500元、1,360元，美銀證券更搶先調高目標價，從1,400元調高至1,450元。

受到法說會消息激勵，台積電ADR 16日開盤大漲超過6%，直逼7%。

滙豐指出，台積電第4季營收季增14%、毛利率59%，都符合滙豐等法人的預期。毛利率高於公司本身原先預估的58%，主要是因為產能利用率提高及生產力提升。先進製程（7奈米及以下）對營收的貢獻上揚，從第3季的69%增加到第4季的74%。

台積電的第1季展望也大致符合滙豐預期。台積電預估第1季毛利率58%，接近滙豐預估的58.5%，但高於法人平均預估的56.8%。第1季預估毛利率低於去年第4季，主要是因為海外晶圓廠拉高成本並稀釋毛利率。

台積電預估今年資本支出介於380億~420億美元，高於滙豐預估的380億美元，也高於法人平均預估的370億美元。滙豐維持原先看法，也就是2奈米仍是推動2025/2026年成長的重要力量，因為對於先進技術的需求仍然強勁。

台積電預估，從2024年起的五年內，營收年複合成長率（CAGR）將達20%。同期間，AI加速器的CAGR將達44~46%。滙豐指出，市場將正面看待台積電CAGR的長期成長前景。

瑞穗指出，台積電今年的預估營收及資本支出都高於瑞穗預期，AI是主要的成長動能。瑞穗預估，台積電今年的每股稅後純益（EPS）將成長33%，2026年成長22%。

台積電16日公布去年第4季財報及今年第1季財測目標，第4季每股純益14.45元，創單季獲利新高，預估今年第1季美元營收250~258億美元，平均值估將季減5.5%，符合市場預估平均值，毛利率預估為57~59%、營益率46.5~48.5%。

台積電法說會釋出的看法向來是產業景氣的風向球，因而備受全球投資圈注目。台積電法說會釋出今年第1季展望，預估首季美元營收250~258億美元，平均值估將季減5.5%，符合市場預估平均值；若以新台幣32.8元兌1美元匯率假設，毛利率預估為57~59%、營益率46.5~48.5%，毛利率高標持平、營益率略微下滑。

台積電法說會，董事長魏哲家表示，2025年還會是台積電強勁成長的一年，預估今年美元營收將成長將近24~26%，未來五年年複合成長率20%。

魏哲家預期，今年半導體產業庫存將回到較健康狀態，預估半導體產業產值將年增約1成，台積電基於客戶對AI的強勁需求，其他終端市場溫和復甦，今年營收將成長近兩成。

至於代表對半導體景氣榮枯的重要指標--資本支出方面，台積電2025年的資本支出預估將介於380億美元到420億美元之間，將挑戰歷史新高，平均400億美元。

台積電公布2024年資本支出實際運用297.6億美元，較原本預估的略高於300億美元低；台積電2024年前三季資本支出實際動用185.3億美元，第4季資本支出約112.3億美元。

台積電 資本支出

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