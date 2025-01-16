南亞科後市 外資不同調

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導
外資圈看南亞科 圖／經濟日報提供
外資圈看南亞科 圖／經濟日報提供

DRAM報價疲軟，多家外資調低南亞科（2408）目標價，不過麥格理最新報告依舊給予信心，報告指出，DRAM需求今年首季將開始改善，第2季起會更為明顯，因此給予南亞科「優於大盤」評等，目標價83元。

小摩、大和則紛紛調降目標價，小摩給予「劣於大盤」評等，目標價調降至20元，大和則將評等降至「持有」，目標價調降至30元。

麥格理指出，雖然DRAM市場短期動能疲弱，但仍然看好產業長期發展，並相信到2025年中，將開始看到更多上行周期，以及DDR4庫存去化結果，加上DDR5的推出，為南亞科未來在市場奠定更好地位。

麥格理預估，雖然南亞科去年第4季營運表現低於預期，不過2025年資本支出200億元，位元出貨量成長20%以上，並且其1B技術將占整年產量30%以上。

大和表示，今年上半年記憶體價格將有調整，由於AI/HBM需求穩健，加上商品記憶體需求在下半年反彈，2025年不會出現顯著下滑。預期全球DRAM營收將成長18%，但NAND將衰退3%。

大和指出，在供應商減產及補充庫存激勵下，記憶體價格從2023年第4季開始反彈，漲勢一直持續到2024年。不過從2024年下半年開始進入庫存調整期，大和判斷，記憶體價格將在今年上半年開始調整，因此近期可能不利於股價。

小摩則認為，南亞科目前積極尋求AI邊緣應用的策略合作，雖然不太可能是HBM產品，但公司計劃在各種新應用中提供客製化AI記憶體解決方案。

南亞科 記憶體

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