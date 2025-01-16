新唐、研華 大摩按讚

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

摩根士丹利證券（大摩）發布報告指出，邊緣人工智慧（AI）持續發展，有利微控制器（MCU）產業。在台股中，大摩維持新唐（4919）的「優於大盤」評等及目標價115元；研華也是維持「優於大盤」評等及目標價395元。

大摩指出，中國大陸在元月初推出消費電子補助計畫，但供應鏈已回補了一部分的庫存，因此相關股價沒有太大表現，短期也會比較平淡。長期來看，MCU概念股仍受惠於邊緣AI。

大摩指出，現貨價格在12月小幅上漲後，1月初步現貨價持平，因為終端客戶已為春節銷售準備了一些庫存。中國今年初補貼措施有利於終端需求，但去年底市場已討論全國性的補貼計畫，因此供應鏈已開始回補庫存，以滿足需求。

大摩表示，就算終端需求良好，但元月的現貨價仍無法提升。此外，即使需求持續改善，但整體供給仍超過需求。到去年第3季，生產商庫存天數仍持續上揚，至少是十多年來新高。

主要MCU公司資本支出在連續三年至少兩位數強勁成長後，去年資本支出不增反減，預估比2023年縮水16%，要到2025年才可望重回正成長，預估年增6%。

大摩指出，今年美國消費電子展（CES）的重點似乎是AI驅動的消費電子產品創新，適用於醫療、數位醫療保健、量子等應用。長期來看，邊緣AI提供長期發展機會。

在相關台廠中，大摩看好新唐，基於新的遠端管理晶片（BMC）專案，加上中國的MCU市場觸底。新唐上漲潛力包括MCU的上升周期比預期久、中國的MCU在地化快於預期、汽車及BMC業務成長加速、毛利率明顯改善等；下檔風險包括價格嚴重侵蝕造成景氣周期提前結束、中國的MCU在地化比預期慢、汽車及BMC業務貢獻減少、競爭加劇造成毛利率壓縮。

另外，大摩從研華去年第4季營收也發現觸底反彈跡象，年增率已恢復正成長。大摩認為，研華將受惠於物聯網（IoT）的長線利多趨勢，也將得益於邊緣AI產生的新商機。

AI 大摩

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