凌巨母公司 出清持股

中小尺寸面板廠凌巨（8105）昨（16）日代母公司凸版控股株式會社公告，凸版控股董事會通過轉讓持有凌巨全部股權（持股53.1%）予聚奕投資公司。這項股權轉讓將分二階段進行，預計今年8月下旬完成轉讓作業。凌巨強調，股權轉讓對公司營運無重大影響。

凌巨股本44.15億元，昨天股價上漲0.45元，成交量995張，收14.9元。凸版控股並未揭露出售凌巨2.34億餘股的價格，若以昨天收盤價14.9元估算，金額約近35億元。

凌巨公告，大股東日商凸版控股的股權轉讓分二階段進行，第一次預定今年1月20日轉讓8,150萬股，第二次預定8月下旬完成1億5,298萬多股轉讓作業。 屆時凌巨將由日資持有的日系廠商回復到純台商角色。

針對大股東即將主，凌巨強調，凌巨現有經營階層均為專業經理人，公司的經營方針、產品及客戶均維持不變。

根據凌巨年報顯示，現任四席由凸版控股株式會社指派的董事，分別於2022年選任及去年改任。依規定，凌巨2025年6月股東會逢三年一次的董事改選，但主要股權轉讓將發生於今年8月底，屆時凌巨的董事席次是否大幅更動，值得關注。

聚奕投資負責人賈志杰是股市名人賈文中之子，現任小鹿文化娛樂公司負責人，成功打造結合住宿、餐飲、文創的文化娛樂集團，總計擁有謙商旅、路徒行旅、町記憶、小迷鹿，以及陸資合作的蘇州「一起一起濕地小鹿」青旅等九個商旅與青旅品牌，積極布局兩岸商旅市場。