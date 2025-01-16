凌華揪伴 搶充電樁商機

凌華（6166）宣布，與銳能智慧科技攜手合作，深化專為電動車社區充電EMS能源管理系統（EMS）開發，擴大電動車充電布局，搶占商機。

雙方合作由銳能提供社區充電一站式服務，EMS架構整合凌華邊緣運算解決方案，並使用亞馬遜AWS雲端服務，以最佳化架構與充電體驗實現社區充電，目前已於台北市璞園至仁愛社區完成建置和逾70座社區指定服務。隨著凌華相關業務逐步擴大，法人看好今年營運添柴火。

凌華表示，銳能EMS採用凌華MXE-230系列邊緣運算平台，專為社區充電需求打造。該平台搭載英特爾（Intel） N97處理器，僅需12W功耗即可提供強大運算性能，支持多達千戶充電樁總控。其精巧尺寸和無風扇設計，能因應地下室空間限制與高溫環境，確保穩定運行。

凌華指出，隨著充電法案演進，各類協定交叉應用需求增加，亦伴隨依賴獨家供應商等商業壁壘挑戰。為此，銳能將與凌華將進一步合作EMU Gateway系列，以提升「不綁樁」的核心價值。

展望今年，凌華財務長鄒大智先前指出，目前「蓄勢待發」，生意看來在往好的方向走，預估2025年首季表現將維持去年第4季水準，2025全年營收、獲利表現將優於去年。