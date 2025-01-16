凌巨衝刺工控市場 2025年業績向上

凌巨（8105）看好全球工控市場需求逐年成長，將聚焦擅長的中小尺寸面板、尤其是手持式產品的應用，積極配合客戶開發新產品，持續擴大工控市場。展望2025年，期待今年營收高於去年。

凌巨去年第3季已走出第2季的營運谷底，單季合併營收24.61億元，季增29.2%，年增13.9%。毛利率6.97%，季增5.4個百分點，稅後純益1,093萬元，每股純益0.02元。但累計去年前三季稅後純益1,253萬元，年減94.9%，每股純益0.03元。

凌巨總經理杉本克己表示，凌巨的顯示器產品分為三大類產品，以去年前三季營收分析，車載占營收比重36%、工控占31%，消費性電子約16%。在非顯示器產品的布局也相當多元，可區分為OTFT技術、鏡片相關，以及感測器等，均屬於客製化的產品。