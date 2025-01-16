微軟強攻AI 精誠吞補丸

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

微軟力推企業AI助理，將企業級AI助手Copilot重新命名為Microsoft 365 Copilot Chat，並以GPT-4o支援免費聊天，法人看好，微軟強攻AI應用，精誠（6214）為微軟在台主要企業授權代理商之一，加上微軟資料中心去年底在台落地，有望催動微軟雲端服務需求動能，帶旺精誠營運。

微軟積極推廣企業AI助手，於美東時間15日宣布推出新的Copilot助手，名為Microsoft 365 Copilot Chat，包括三項主要服務，分別為提供OpenAI旗艦模型GPT-4o支援的免費安全AI聊天，及在聊天中可直接訪問的AI代理、囊括企業資料保護和AI代理管理的IT控制等。

Microsoft 365 Copilot Chat並新增按用量付費的AI代理功能，要讓用戶在工作中逐步習慣並依賴AI技術，進而吸引用戶訂閱每月30美元的完整版Microsoft 365 Copilot服務。

法人指出，精誠負責微軟企業端應用軟體，而微軟資料中心去年第4季正式在台啟用，最先落地的服務為Microsoft 365。

由於微軟資料中心正式落地台灣，代表過去被法規監管的政府公家單位及金融機構等，都有機會享有在地雲端服務，有助推升精誠業績動能。

精誠先前表示，國際級的資料中心業者陸續來台灣，將資料中心落地，原本只能放在境外的資料均可落地台灣，對企業、政府、金融等客戶均有好處，有利企業及政府等機構將資料上雲。

展望2025年，精誠表示，將積極運用AI技術與數據整合能力，以新型態服務為主軸，提供從客製化解決方案到跨產業的創新應用。

AI 微軟 精誠

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