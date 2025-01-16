緯創自結去年全年每股賺6.11元 積極布局 AI 伺服器

代工大廠緯創（3231）16日公布2024年第4季本期淨利94.53億元、季增125.12%、年增77.88%，每股純益1.85元；而去年全年本期淨利則達到306.29億元，年增幅達167.03%，每股盈餘6.11元，足足比前一年度每股盈餘4.08元大增2.03元。

事實上，緯創近年憑藉對AI伺服器領域的積極布局，已成功拿下包括輝達（NVIDIA）、AMD（超微）、Intel在內的代工大單，並帶動整體漲勢飆升。展望未來，總經理林建勳日前在法說會上直言，緯創在很多產品上都有開放客戶自行改變或微調，而團隊也樂見市場百家齊放的情況，樂觀看待2025年表現續揚，預估將再度延續成長態勢，繼續交出不錯的成績單。

根據緯創公布的財報，113年自結合併損益，年度合併營收為新台幣1.049兆元，毛利841.16億元，營業淨利為 389.8億元，稅前淨利為400.57億元，本期淨利為306.29億元，每股盈餘為新台幣6.11元。而113年第4季單季合併營收為新台幣2,972億元，毛利為240.59億元，營業淨利為118.6億元，稅前淨利為127.35億元，本期淨利為94.53億元，每股盈餘為新台幣1.85元。

團隊近年積極擴充GPU伺服器的產能，外界看好緯創位於竹北AI智慧園區的全新產能啟動之後，再加上GB200出貨放量之下，將推升2025年整體表現持續升溫。而團隊也將在17日晚間召開集團尾牙「緯創小年夜」，並將由董事長林憲銘率領團隊發表最新市況，吸引關注。