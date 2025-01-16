台積電法說會／魏哲家：和美政府與未來政府溝通良好 禁令影響不大

台積電（2330）董事長魏哲家16日在法說會上提到，台積電和美國政府與未來政府有很好溝通，相信公司長期毛利率目標可以達成，以及有很好的發展。

魏哲家說，台積電美國廠進展良好，該廠投資也需要美國政府的幫忙與支持下，包含稅收等多項。台積電和美國政府溝通良好，新的官方政策持續溝通。

外界關注美國出口管制政策更新影響，魏哲家回應說，台積電初步看來相關政策影響仍可控，實際終端應用來看，大陸AI實際出口不多。

就外界關注AI出口管制相關議題，魏哲家也說，「台積電還沒有完成所有的分析。但初步看來影響並不明顯，還可以接受。所以這意味著，我們正在為受到限制的客戶或受到某種限制的客戶申請特殊許可證。我們相信，只要他們不屬於人工智慧領域，他們就會獲得一些許可」。