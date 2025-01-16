快訊

黃仁勳回台必訪夜市 傳出今晚逛逢甲夜市吃章魚燒

何時見黃仁勳？台積電魏哲家今晚行程曝光出現在這

群光去年營收重返千億 許崑泰：今年拚高個位數成長

中央社／ 台北16日電

電腦鍵盤龍頭群光去年營收新台幣1014.78億元，年增3.2%，重返千億元大關。展望2025年，群光董事長許崑泰表示要努力抓住AI商機，今年營收目標將挑戰高個位數成長，且獲利成長優於營收成長。

群光15日舉行尾牙，許崑泰表示，過去1年，群光透過聚焦高附加價值產品、優化產品組合，以及嚴控成本等效益發揮，繳出亮麗獲利成績。群光去年前3季稅後純益66.3億元，年增率達23%，每股純益9.11元，創歷史同期新高，全年有機會連續第3年賺1個股本。

展望2025年，他認為國內外環境存在許多不確定性，尤其川普勝選後，潛在的新關稅政策恐對供應鏈造成衝擊。不過群光有所準備，公司深耕泰國多年，去年集團又新增2座泰國新廠，可滿足客戶分散生產基地的需求。

群光透露，AI影像產品近期爭取到新客戶的轉單，背後與川普的新關稅政策有關，看好川普上任後，有機會帶來更多轉單效應，對於影像產品的組合優化，以及獲利提升有幫助。

群光主管表示，微軟Windows 10作業系統即將終止服務，有望帶動企業電腦換機潮，加上AI PC出貨推升，對於今年筆電鍵盤、筆電影像模組及筆電電源產品出貨相對有利。

川普 筆電 群光

延伸閱讀

為川普就職典禮升級維安 華府架圍欄出動無人機

拜登政績雖獲黨內肯定 因川普的2次勝利變暗淡

以哈停火川普也有功勞？拜登嗆：開什麼玩笑

準國務卿魯比歐：中國將成美國21世紀繁榮最大威脅

相關新聞

整理包／台積電上季獲利創新高 今年還有大成長…一文看法說會五大重點

台積電（2330）16日召開法人說明會，公布去年第4季財報及今年第1季財測目標，第4季每股純益14.45元，創單季獲利新...

台積電法說會／外資問 CoWoS 砍單？魏哲家幽默回：謠言多 持續擴產

近期市場詭譎，台積電（2330）16日法說會上有外資問CoWoS砍單而放慢擴產議題，對此，台積電董事長魏哲家幽默回：謠言...

緯創自結去年第4季獲利季增26%寫次高 全年創新高、每股大賺6.11元

代工廠去年財報由緯創（3231）打頭陣，緯創16日公告去年第4季自結數，稅後純益53.05億元，季增26.3%，年增59...

魏哲家：最先進製程須緊跟研發 所以台灣先量產、無關N-2

台積電下午舉行第四季法說會，董事長魏哲家回應外資分析師提問「為何最先進製程不馬上去美國，和政策N-2有關嗎？」魏哲家則回...

緯創自結去年全年每股賺6.11元 積極布局 AI 伺服器

代工大廠緯創（3231）16日公布2024年第4季本期淨利94.53億元、季增125.12%、年增77.88%，每股純益...

台積電法說會／魏哲家：2025還是強勁成長的一年 美元營收估成長近24-26%

台積電（2330）16日召開法說，台積電董事長魏哲家表示，2025年還會是台積電強勁成長的一年，預估今年美元營收將成長將近...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。